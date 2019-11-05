Muratlı'da güvenlik toplantısı

05.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 05.11.2019 19:46

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Kaymakam Dr. İsmail Altan Demirayak, 'Halkla Buluşma Toplantıları' kapsamında Muradiye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.



Muratlı'da aylık organize edilen halk ve güvenlik toplantısı bu kez Muradiye Mahallesi'nde yapıldı. Toplantıya, Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, Jandarma Komutanı Cihat Bayat, Emniyet Müdürü İsa Karasu, Tarım ve Orman Müdürü Ertekin Günaçtı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Bilgen Bulak, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mustafa Topcu ile Mahalle Muhtarı Ferdi Şengün ve mahalle halkı katıldı.



Cumhuriyet İlkokulu çevresine kamera yerleştirilmesi, okulun giriş kapısı önünde yağmur suyu birikmemesi için yağmur suyu hattı kurulması, okul önünde trafik sıkışmasını önlemek amacıyla okulda park alanı oluşturulması, Cemevi arkasında su birikmesinin önlenmesi, ÇMK karşısında bulunan metruk binanın yıkılması, Anadolu Lisesi'ne giden yola yaya kaldırımı yapılması gibi konular gündeme getirildi.



Kaymakam İ. Altan Demirayak notlarını alarak, gereken girişimlerin yapılacağını ve takibinin sürdürüleceğini aktardı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA