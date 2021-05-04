Murathanlar Köyü'nde imam evi ve köy mezarlığı duvarı yapımı tamamlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Murathanlar Köyü'nde imam evi ve köy mezarlığı duvarı yapımı tamamlanıyor

Murathanlar Köyü'nde imam evi ve köy mezarlığı duvarı yapımı tamamlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Murathanlar Köyü'nde, imam evi ve köy mezarlığı duvarı yapımı çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Murathanlar Köyü'nde, imam evi ve köy mezarlığı duvarı yapımı çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Taşan, İl Genel Meclis Üyeleri Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk ile birlikte, ilçemize bağlı Murathanlar Köyü'nde yapımı devam etmekte olan imam evini ve mezarlık duvarını yerinde inceledik. Altıntaş Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin desteğiyle sunulan hizmetler ile ilgili İlçe Özel İdare Müdürü ve köy muhtarından bilgi aldık. Devletimiz tüm köylerde yatırımlarına aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hizmetler verilmeye devam ediliyor. İmam evi ve mezarlık duvarı çalışmaları kısa sürede bitirilerek hizmete sunulacaktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Murathanlar Köyü'nde imam evi ve köy mezarlığı duvarı yapımı tamamlanıyor
Murathanlar Köyü'nde imam evi ve köy mezarlığı duvarı yapımı tamamlanıyor
Murathanlar Köyü'nde imam evi ve köy mezarlığı duvarı yapımı tamamlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Hande Erçel Aleyna Tilki Hakan Sabancı
Spor Diego Gökhan Töre Cüneyt Çakır Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Murathanlar Köyü'nde imam evi ve köy mezarlığı duvarı yapımı tamamlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 13:20:12. #1.16#

title