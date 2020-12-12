Muratdağı'na mevsimin ilk karı yağdı
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Muratdağı'na mevsimin ilk karı yağdı

12.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:43
Muratdağı'na mevsimin ilk karı yağdı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, 2 bin 312 metre yükseklikteki Muratdağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, 2 bin 312 metre yükseklikteki Muratdağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Muratdağı'nın zirvesi ile birlikte dağın 1800 metresinde bulunan Sarıçiçek Yaylası Gölyeri ile Tahtaoluk mevkileri arasında yer alan Muratdağı Termal Kayak Merkezi de, mevsimin yağan ilk karıyla beyaza büründü.

Türkiye'nin 22 kayak merkezinden biri olan Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ndeki kar yağışı, kış sezonunun başlamasını bekleyen sporcuları sevindirirken, Muratdağı Kaplıcası Termal Turizm Tesisleri'nde kış turizmine yönelik hareketlilik bekleniyor. Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Muratdağı'ndaki kar kalitesi Türkiye ortalamasının üzerinde ve iddialı. Bölgesel anlamda büyük bir gelişme potansiyeli yaratacak bir imkana sahibiz. Bu sezon yağan ilk karla birlikte kayak severlerin ortak toplanma noktası Muratdağı Termal Kayak Merkezi olacaktır inşallah" dedi.


Muratdağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Muratdağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Muratdağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Muratdağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Muratdağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Muratdağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ALTINTAŞ

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