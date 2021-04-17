Murat Serezli kimdir? Murat Serezli kaç yaşında?

Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Murat Serezli, şu günlerde Savaşçı dizisiyle gündeme geliyor. FOX TV'nin sevilen dizilerinden olan Savaşçı' da Albay Halil İbrahim Kopuz karakterine cav veren Murat Serezli'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Murat Serezli kimdir? Murat Serezli kaç yaşında? Serezli hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Murat Serezli, şu günlerde Savaşçı dizisiyle gündeme geliyor. FOX TV'nin sevilen dizilerinden olan Savaşçı' da Albay Halil İbrahim Kopuz karakterine cav veren Murat Serezli'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Murat Serezli kimdir? Murat Serezli kaç yaşında? Serezli hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MURAT SEREZLİ KİMDİR?

Esat Murat Serezli, 3 Ekim 1969'da İstanbul'da doğan Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli'nin oğludur Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde okudu. Okul yıllarından itibaren 3D Animasyon, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı. Çalışırken, zaman zaman oynadığı reklamlarla gittikçe daha çok dikkat çeker oldu. Profilo Küçük Ev Aletleri için çektiği 4 reklam başarı kazandı, yıllarca hatırlanan, en sevilen reklamlardan oldu. Kristal Elma kazandı. Hemen ertesi sene Axess için yarattığı Komiser Kemal tiplemesi de büyük beğeni topladı ve o reklamlar da Kristal Elma kazandı.

Ekran önü macerası gittikçe hızlanan Murat Serezli, kamera arkasında yapmakta olduğu özel efekt, 3 boyutlu animasyon ve yönetmenlikten bir miktar uzaklaşarak oyunculuk ve sunuculuk yapmaya yöneldi. Birçok sinema filmi, dizi ve sitcomun ardından, "Av Mevsimi Ve Devrim Arabaları"ndaki drama performansları ününü arttırmasına yetti. Özel gecelerde sunuculukları ve reklam seslendirmeleri ile de bilinen oyuncu, İyi Beslen Mutlu Yaşa adlı programın ardından, 2013 yılında da Atv'de Kapanmadan Kazan programını sunmaya başladı.

Rol Aldığı Diziler

Yeter

Böyle Bitmesin

Sevdaluk

M.U.C.K.

Yalan Dünya

Sihirli Annem

Türk Malı

Çılgın Kanal

Teyzanne

Derman

Tatlı Bela Fadime

Hayat Bilgisi

İşler Güçler

Savaşçı

Rol Aldığı Filmler

Şeytan Çıkmazı

Deliormanlı

Ertugrul 1890 (Japonca adı: Kainan 1890)

Görkemin Yakışıklılığı

Senin Hikayen

Seni Seviyorum Adamım

Süper Türk

Eyvah Eyvah 3

Eyvah Eyvah 2

Will (Amerikan yapımı)

Av Mevsimi

Herkes Mi Aldatır?

Gelecekten Bir Gün

Kirpi

Devrim Arabaları

Kurbanlık

Görev Kıbrıs

İş arıyoruz

Gelecekten Bir Gün (Rol: Salim Bey)

Pişt (2015)

Dağ 2 (2016)

MURAT SEREZLİ KAÇ YAŞINDA?

Murat Serezli 1969 doğumlu olup 52 yaşındadır.