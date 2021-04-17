Murat Serezli kimdir? Murat Serezli kaç yaşında?
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Murat Serezli kimdir? Murat Serezli kaç yaşında?

Murat Serezli kimdir? Murat Serezli kaç yaşında?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Murat Serezli, şu günlerde Savaşçı dizisiyle gündeme geliyor. FOX TV'nin sevilen dizilerinden olan Savaşçı' da Albay Halil İbrahim Kopuz karakterine cav veren Murat Serezli'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Murat Serezli kimdir? Murat Serezli kaç yaşında? Serezli hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Murat Serezli, şu günlerde Savaşçı dizisiyle gündeme geliyor. FOX TV'nin sevilen dizilerinden olan Savaşçı' da Albay Halil İbrahim Kopuz karakterine cav veren Murat Serezli'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Murat Serezli kimdir? Murat Serezli kaç yaşında? Serezli hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MURAT SEREZLİ KİMDİR?

Esat Murat Serezli, 3 Ekim 1969'da İstanbul'da doğan Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli'nin oğludur Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde okudu. Okul yıllarından itibaren 3D Animasyon, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı. Çalışırken, zaman zaman oynadığı reklamlarla gittikçe daha çok dikkat çeker oldu. Profilo Küçük Ev Aletleri için çektiği 4 reklam başarı kazandı, yıllarca hatırlanan, en sevilen reklamlardan oldu. Kristal Elma kazandı. Hemen ertesi sene Axess için yarattığı Komiser Kemal tiplemesi de büyük beğeni topladı ve o reklamlar da Kristal Elma kazandı.

Ekran önü macerası gittikçe hızlanan Murat Serezli, kamera arkasında yapmakta olduğu özel efekt, 3 boyutlu animasyon ve yönetmenlikten bir miktar uzaklaşarak oyunculuk ve sunuculuk yapmaya yöneldi. Birçok sinema filmi, dizi ve sitcomun ardından, "Av Mevsimi Ve Devrim Arabaları"ndaki drama performansları ününü arttırmasına yetti. Özel gecelerde sunuculukları ve reklam seslendirmeleri ile de bilinen oyuncu, İyi Beslen Mutlu Yaşa adlı programın ardından, 2013 yılında da Atv'de Kapanmadan Kazan programını sunmaya başladı.

Rol Aldığı Diziler

  • Yeter
  • Böyle Bitmesin
  • Sevdaluk
  • M.U.C.K.
  • Yalan Dünya
  • Sihirli Annem
  • Türk Malı
  • Çılgın Kanal
  • Teyzanne
  • Derman
  • Tatlı Bela Fadime
  • Hayat Bilgisi
  • İşler Güçler
  • Savaşçı

Rol Aldığı Filmler

  • Şeytan Çıkmazı
  • Deliormanlı
  • Ertugrul 1890 (Japonca adı: Kainan 1890)
  • Görkemin Yakışıklılığı
  • Senin Hikayen
  • Seni Seviyorum Adamım
  • Süper Türk
  • Eyvah Eyvah 3
  • Eyvah Eyvah 2
  • Will (Amerikan yapımı)
  • Av Mevsimi
  • Herkes Mi Aldatır?
  • Gelecekten Bir Gün
  • Kirpi
  • Devrim Arabaları
  • Kurbanlık
  • Görev Kıbrıs
  • İş arıyoruz
  • Gelecekten Bir Gün (Rol: Salim Bey)
  • Pişt (2015)
  • Dağ 2 (2016)

MURAT SEREZLİ KAÇ YAŞINDA?

Murat Serezli 1969 doğumlu olup 52 yaşındadır.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
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