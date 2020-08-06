Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
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Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak

Antalya'da sahne aldığı bir mekanda şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün konser anlaşması iptal edildi. Övüç'ün yerine ise Yeşim Salkım sahneye çıkacak.

Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
06.08.2020 23:43 | Son Güncelleme: 07.08.2020 00:00

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfürler etmesinin ardından büyük tepki almıştı. Olay sonrasında özür dileyen Övüç'e gelen tepkilerin dinmemesi üzerine konser anlaşması iptal edildi. Övüç'ün yerine ise Yeşim Salkım konser verecek.

KADINLARA ÜCRETSİZ OLACAK

Yeşim Salkım'ın konserine, kadın misafirler ücretsiz giriş yapabilecek.

NE OLMUŞTU?

Sosyal meyda fenomeni Murat Övüç, şarkı söylemeden önce sahneden şarkıcı Yeşim Salkım'a açıkça cinsiyetçi küfür etti. Övüç, Salkım'a küfrederken dinleyicilerin kahkahalarla gülmesi tepkilere neden olurken; Salkım söz konusu videoyu paylaşarak, "Keşke o ağzından çıkanı duysan, unutma kontrolsüz güç güç değildir, bu ülke çok gördü senin gibileri yok oldular yazık sana" dedi.

"BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTIM"

Instagram hesabından video yayınlayan şarkıcıyı etiketleyen Övüç, "Suskunluğumu bozuyorum, artık konuşmanın vakti geldi. Öncelikle sayın Yeşim Salkım hanımefendi de çok özür diliyorum. Yaptığım çok büyük bir terbiyesizlikti. Kendisinden çok özür diliyorum. Lütfen özrümü kabul eylesin" demişti.

"TEHDİT EDEREK İŞLERİMİ İPTAL EDİYORLAR"

Tepki çeken sözlerinin ardından bazı konserleri iptal olan Övüç, sözlerine şöyle devam etmişti: "Günlerdir çalıştığım iş yerlerini telefonlarla 'Murat Övüç'ü çıkarmayın, çıkarırsanız sıkıntı yaşarsınız' gibi bir sürü tehdit geliyor. Bunu da yapan 20 kişilik bir örgüt. Firmalarımı arayıp işlerimi iptal ediyorlar, etsinler hiç sıkıntı değil."

Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
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