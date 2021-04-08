Murat Nehri'nde cansız bedeni bulunan Zeynel, toprağa verildi

AĞRI'da, evinin önünde oyun oynarken ortadan kaybolan ve arama çalışmaları sonucu Murat Nehri'nde cansız bedenine ulaşılan Zeynel Abidin Çelik (8), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

AĞRI'da, evinin önünde oyun oynarken ortadan kaybolan ve arama çalışmaları sonucu Murat Nehri'nde cansız bedenine ulaşılan Zeynel Abidin Çelik (8), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Hatice- Cumali Çelik çiftinin 8 çocuğundan en küçüğü, ilkokul öğrencisi Zeynel Abidin Çelik, dün saat 17.00 sıralarında, evlerinin önünde oynarken kayboldu. Ailenin aramalarından sonuç alınamayınca polise bilgi verildi. Kısa sürede mahalleye gelen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, küçük çocuğu arama çalışması başlattı. Çevre aramalarından sonuç alınamayınca çocuğun düşmüş olabileceği tahmin edilen Murat Nehri kenarında çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ekipler, gece yarısına doğru, mahalleden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta nehirde Zeynel Abidin'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan küçük çocuğun cesedi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Otopsinin ardından bugün teslim alınan Zeynel Abidin'in cenazesi, Ağrı merkez Kumlugeçit Köy Camii'ne getirildi. Zeynel Abidin Çelik, kılınana namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR