Murat Nehri'nde boğulan 4 çocuk defnedildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde boğulan 4 çocuğun cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

Serinlemek için gittikleri Murat Nehri'nde boğulan Muhammed Demir (9), İlhami Demirbilek (9), Rohat Burukanlı (12) ve Taner Güven'in (10) cenazeleri, sabaha karşı merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Beşçatak köyünde defnedildi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Beşçatak köyündeki taziye evinde ailelere başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA