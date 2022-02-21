Murat Meriç: Geççek toplumsal mesaj veren ilk şarkı değil - Haberler
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Murat Meriç: Geççek toplumsal mesaj veren ilk şarkı değil

DailyMotion.com - Güncel
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Toplumsal mesaj veren şarkıların daha önce de yapıldığını hatırlatan müzik yazarı Murat Meriç, "Tarkan tam böyle bir dönemde bu şarkıyı yaptığı için bence büyük bir adım attı" diyor.

Toplumsal mesaj veren şarkıların daha önce de yapıldığını hatırlatan müzik yazarı Murat Meriç, "Tarkan tam böyle bir dönemde bu şarkıyı yaptığı için bence büyük bir adım attı" diyor.

DailyMotion.com - Güncel

Murat Meriç, Tarkan, Müzik, Güncel, Haberler

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