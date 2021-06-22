Murat Kurum kimdir? Murat Kurum kaç yaşında, nereli? Murat Kurum biyografisi!
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Murat Kurum kimdir? Murat Kurum kaç yaşında, nereli? Murat Kurum biyografisi!

Murat Kurum kimdir? Murat Kurum kaç yaşında, nereli? Murat Kurum biyografisi!
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Ankara Mimar Kemal Lisesinin ardından 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1999-2005 yıllarında inşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel kuruluşlarda mühendis, şantiye şefi, koordinatör olarak çalıştı. Peki, Türk mühendis, teknokrat ve görevdeki çevre ve şehircilik bakanı olan Murat Kurum kimdir? Murat Kurum kaç yaşında, nereli? Murat Kurum ne bakanı? Murat Kurum hayatı ve biyografisi nedir?

Ankara Mimar Kemal Lisesinin ardından 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1999-2005 yıllarında inşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel kuruluşlarda mühendis, şantiye şefi, koordinatör olarak çalıştı. Peki, Türk mühendis, teknokrat ve görevdeki çevre ve şehircilik bakanı olan Murat Kurum kimdir? Murat Kurum kaç yaşında, nereli? Murat Kurum ne bakanı? Murat Kurum hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum (1976, Ankara) Türk mühendis, teknokrat ve görevdeki çevre ve şehircilik bakanıdır.

Ankara Mimar Kemal Lisesinin ardından 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1999-2005 yıllarında inşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel kuruluşlarda mühendis, şantiye şefi, koordinatör olarak çalıştı.

2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak görev yaptı. 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevine gelmiştir. 2009 yılından bugüne kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 10 Temmuz 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı.

Murat Kurum, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Murat Kurum kimdir? Murat Kurum kaç yaşında, nereli? Murat Kurum biyografisi! - Haberler
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