Murat Karayılan kimdir? Murat Karayılan nereli, kaç yaşında?
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Murat Karayılan kimdir? Murat Karayılan nereli, kaç yaşında?

17.02.2021 08:04 | Son Güncelleme: 17.02.2021 08:08
Murat Karayılan kimdir? Murat Karayılan nereli, kaç yaşında?

Gündemden düşmeyen ve hakkında arama kararı olan Murat Karayılan kimdir? Murat Karayılan nereli, kaç yaşında? Murat Karayılan nerede? Detaylar haberimizde.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinde yer alan Murat Karayılan kimdir? Murat Karayılan nereli, kaç yaşında?

MURAT KARAYILAN KİMDİR?

Murat Karayılan 5 Haziran 1954'de Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğdu. Yüksekokul'da makine bölümünü bitirdi. 1979'da PKK'ya katıldı. "Cemal" kod adını kullandı. Başlangıçta eylemlerini Şanlıurfa'da yürüttü, sonra Suriye'ye kaçtı. 1999'da Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra PKK'nın başına geçti. Örgütü Kuzey Irak'ta Kandil Dağı'ndaki üsten yönetti. 14 Ekim 1999'da ABD Hazinesi, Karayılan'ın önemli bir uyuşturucu kaçakçısı olduğunu ilan ederek ABD vatandaşlarının kendisiyle mali ve ticari ilişkiler kurmasını yasakladı.

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