Murat Gezici kimdir? Murat Gezici kaç yaşında, nereli? Murat Gezici hayatı ve biyografisi!
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Murat Gezici kimdir? Murat Gezici kaç yaşında, nereli? Murat Gezici hayatı ve biyografisi!

Murat Gezici kimdir? Murat Gezici kaç yaşında, nereli? Murat Gezici hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Murat Gezici izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Murat Gezici kaç yaşında, nereli? Murat Gezici hayatı ve biyografisi! Murat Gezici kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Murat Gezici hakkında araştırmalar yapılıyor. Murat Gezici kimdir? Murat Gezici kaç yaşında, nereli? Murat Gezici hayatı ve biyografisi!

MURAT GEZİCİ KİMDİR?

Murat Gezici, 1979 Adana Adana, Ceyhan Doğumludur. İlköğretim ve Lise Eğitimini Ceyhan'da tamamladı, Üniversite Eğitimini İstanbul Marmara Üniversitesi Teknoloji Mühendisliğini 2004 yılında tamamladı. 2005 Yılında İstanbul'da bulunan Belçika'nın Gent Üniversitesinin yöneticilik üzerine eğitim aldı.

Araştırma sektörüne ilk olarak 1999 yılında Tarhan Erdem yönetimindeki Konda Araştırma Şirketi'nde eleman olarak yer almaya başlayan Murat Gezici, sonrasında Adil Gür yönetimindeki A&G Araştırma Şirketi'nde çalışmaya başladı.

12 senebir çok kademede çalışmalar gerçekleştiren Murat Gezici 6 senede bu şirketin koordinatör müdürlük görevini üstlenmiştir. 2011 senesinde kendi isteği ile işten ayrılmış ve Gezici Araştırma a kendi isteği ile görevinden ayrılarak Gezici Araştırma Şirketi'ni kurmuştur.

Gezici Araştırma Türkiye'nin Sosyal medyada en çok takip edilen araştırma şirketidir. Aynı zamanda vatan gazetesinde yazarlık yapmaktadır.Özellikle seçimlerde AKParti, MHP ve CHP gibi partilere kamuoyu yoklamaları yaparak gündeme gelmiştir.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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