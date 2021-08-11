Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşkı belgelendi

Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş'la yeni bir aşka yelken açtı.

Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş'la yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir haklarında çıkan aşk dedikoduları karşısında sessiz kalmayı tercih eden ünlü çift önceki gece ilk kez yan yana görüntülendi. Alaçatı'daki Limon Köyiçi adlı mekanda eğlenen ikili, gece sonunda dışarıya ayrı ayrı çıktı.

Tek başına otoparka doğru yürüyen Sitare Akbaş, mutlu bir ilişkileri olduğunu itiraf etti. Ünlü oyuncudan sonra mekandan çıkan Dalkılıç ise soruları yanıtsız bıraktı. Bir süre muhabirleri atlatmaya çalışan ünlü şarkıcı, daha sonra pes edip sevgilisinin yanına gitti. İkili aynı araçla birlikte oradan ayrıldı.

MUHABİRLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bir süredir eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş'la aşk yaşayan Murat Dalkılıç, ilişkisini soran muhabirlere "Bana doğru soru sor! ya bırakın Allah aşkına ne yapacaksınız ilişkimi" diye tepki gösterip ardından röportajı yarıda kesmişti...

Sitare Akbaş en son Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol almıştı.

Kaynak: Hürriyet