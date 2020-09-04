Murat Dalkılıç kimdir? Murat Dalkılıç boyu kaç? Murat Dalkılıç nereli? Hande Erçel boyu kaç?
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Murat Dalkılıç kimdir? Murat Dalkılıç boyu kaç? Murat Dalkılıç nereli? Hande Erçel boyu kaç?

1993 doğumlu Dalkılıç, İzmir'de dünyaya geldi. Murat Dalkılıç hangi okullarda okudu? Murat Dalkılıç boyu kaç? Hande Erçel boyu kaç?

Murat Dalkılıç kimdir? Murat Dalkılıç boyu kaç? Murat Dalkılıç nereli? Hande Erçel boyu kaç?
04.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:05

Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Murat Dalkılıç kimdir? Murat Dalkılıç nereli? Murat Dalkılıç boyu kaç? Hande Erçel boyu kaç?

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğretimini Kuşadası'nda tamamlayan Murat Dalkılıç, 15 yaşında ilk müzik grubunu okulda kurmuş ve grubun solistliğini üstlenmiştir. Lise yıllarında profesyonel basketbolcu olan ancak 1 yıl sonra basketbolu tamamen bırakıp müzik yapmaya karar verdi.

MURAT DALKILIÇ ALBÜMLERİ

Merhaba (2010)

Bir Güzellik Yap (2012)

Daha Derine (2014)

Epik (2016)

Afeta (2019)

MURAT DALKILIÇ BOYU KAÇ?

Murat Dalkılıç'ın boyu konusunda birçok haber yapıldı. Özellikle ayrıldığı sevgilisi Hande Erçel'in boyu ile haber yapılıyor. Murat Dalkılıç boyu 1.71 cm ve eski sevgilisi Hande Erçel'in sevgilisi ise 1.75 cm boyunda.

Murat Dalkılıç kimdir? Murat Dalkılıç boyu kaç? Murat Dalkılıç nereli? Hande Erçel boyu kaç?

MURAT DALKILIÇ ÖDÜLLERİ

2009 – Kral TV Video Müzik Ödülleri- En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2009 – Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2009 – Boğaziçi Üniversitesi Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2010 – Pal Fm Müzik Ödülleri – En İyi Canlı Sahne Performansı

2010 – Kral Şarkı "Kasaba"

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