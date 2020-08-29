Murat Dalkılıç'ın Snoop Dogg pişmanlığı
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Murat Dalkılıç'ın Snoop Dogg pişmanlığı

Murat Dalkılıç, Instagram'da yayınlanan "Mert Vidinli'yle Sıkıştıran Sorular" programına konuk oldu.

29.08.2020 08:32 | Son Güncelleme: 29.08.2020 08:48

Murat Dalkılıç, Instagram'da yayınlanan "Mert Vidinli'yle Sıkıştıran Sorular" programına konuk oldu. Ünlü popçu yayında pişmanlıklarından söz etti. Sinemada yanlış projelerde rol aldığını dile getiren Dalkılıç, şöyle konuştu: "Keşke sinema projelerini daha doğru değerlendirseydim. Kariyerim sinema üzerine gitmeyecek diyerek arkadaşlarımın, yönetmenlerin beni görmek istediği filmlerde oynadım. Yaşım ilerledikçe bu kararlarda daha titiz olsaydım diye düşündüm hep."

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Murat Dalkılıç, müzik kariyerine dair bir pişmanlığını da açıkladı. 2012 yılında kendisine ünlü ABD'li rap'çi Snoop Dogg ile şarkı yapma fırsatı sunulduğunu açıklayan popçu, teklifi reddettiğini ve yıllar sonra buna çok pişman olduğunu söyledi. Dalkılıç'ın reddettiği o şarkının, Snoop Dogg'ın Azerbaycanlı şarkıcı Aygün Kazımova ile düet yaptığı "Coffee From Colombia" olduğu öğrenildi.

ANGARYA İŞLER YIPRATIYOR

"Müzik hayatımda hep 1 numara olacak ama meslek olarak yapmak kolay değil" diyen Murat Dalkılıç, "Bir daha dünyaya gelsen ne iş yapardın?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Müzik yapmak istiyorsun ama müzik dışında uğraştığın çok fazla angarya var ve bunlar da seni yıpratıyor. Bu tecrübeyi edindikten sonra dünyaya yeniden gelseydim bu işi yaparım demezdim. Ama sadece müzik olacaksa hayatımda, bunun dışındaki şeylerle uğraşmayacaksam yine müzik yapmak isterim."

Murat Dalkılıç'ın Snoop Dogg pişmanlığı

Kaynak: Hürriyet

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