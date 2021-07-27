Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in arkadaşıyla evleniyor

Şarkıcı Murat Dalkılıç, kalbini eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı olan Sitare Akbaş'a kaptırdı. Takvim'den Deniz Bayar'ın haberine göre; Yaklaşık 3 aydır birlikte olan çift, evlilik planları yapmaya başladı. İşte detaylar...

Ünlü popçu Murat Dalkılıç'ın baba olma isteği yine kabardı. 3 yıllık sevgilisi Hande Erçel'le evliliğe giden ilişkilerinin "Dalkılıç'ın çocuk istediği ve Erçel'in buna hazır olmadığını söylemesiyle" bittiği iddia edilen ünlü popçu, ayrılık sonrası yeniden sevdalandı.

Dalkılıç'ın kalbini çelen güzel ise Hande Erçel'in de arkadaşı olan oyuncu Sitare Akbaş. İkilinin yaklaşık 3 aydır gizli saklı yaşadıkları aşklarını ilk kez Tajvim duyurmuştu.

İkili, konu hakkında sessiz kalsa da geçtiğimiz günlerde popçunun Çeşme konserinde Akbaş, aşkını en önden izlerken objektiflere takılmıştı.

ARKADAŞLARINA ANLATTI AMA...

Geçtiğimiz gün de sorulan aşk haberlerini yalanlamadan anlamsız bir şekilde tepki gösteren Dalkılıç'ın, Sitare Akbaş'la evlililk planları yaptığı öğrenildi.

Bu planını birkaç yakınıyla da paylaşan popçu, arkadaşlarından gelen "Acele etme birbirinizi iyice tanıyın" tavsiyelerini ise kulakardı etti. Popçunun çok yakın çevresinden edinilen bilgiye göre yıllardır baba olmayı çok istediğini söyleyen Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş'a yakın zamanda evlilik teklifi yapacak.

Bu arada Dalkılıç'ın eski aşkı Hande Erçel'le şimdiki sevgilisi Sitare Akbaş, bir dönem aynı dizi de rol almıştı.

Popçu Murat Dalkılıç, 2017 yılında iki yıl evli kaldığı Merve Boluğur'dan boşandı. Daha sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı ancak bu birliktelikte kısa sürdü.

Kaynak: Snob Magazin