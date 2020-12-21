Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'i Instagram'dan takibi bıraktı

3 yıllık ilişkilerini ani bir kararla noktalayan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dalkılıç, eski aşkını Instagram'dan takipten çıkardı.

Evlilik kararı aldıkları konuşulan ve uzun süre aynı evde yaşayan oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz temmuz ayında ayrılık kararı aldı. Dostça ayrıldıklarını söyleyen çiftten Dalkılıç'ın son hamlesi kafaları karıştırdı.

AYRILIK SONRASI PİŞTİ OLMUŞLARDI

Eylül ayında davetli oldukları nikahta pişti olan ikili, hiç konuşmamıştı. Hatta Dalkılıç şarkı söylemek için sahneye çıktığında Erçel de telefonuyla ilgilenip sahneye bakmamıştı. Bu olayın üzerine açıklama yapan güzel oyuncu, "Ayrılık sonrası küslüğümüz yok, bizi çok sık göreceksiniz" demişti.

MURAT, HANDE'Yİ SİLDİ

Ancak bu olayın üzerinden 3 ay sonra ilk hamle Murat Dalkılıç'tan geldi. Başarılı şarkıcı sessiz sedasız eski aşkı Erçel'i Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Hande Erçel ise oyuncuyu takip etmeye devam ediyor.