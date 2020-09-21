Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz
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Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz

Evlilik yolunda giden ilişkilerini ani bir kararla noktalayan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, önceki gün bir nikah töreninde karşı karşıya geldi. Dalkılıç, nikah esnasında çift için şarkı söylerken Erçel de telefonuyla ilgilendi. Nikah sonrası pişti olması hakkında konuşan Erçel, "Küslüğümüz yok, bizi çok sık göreceksiniz" dedi.

21.09.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:15

İki eski sevgili Murat Dalkılıç ve Hande Erçel önceki akşam katıldıkları bir nikah töreninde pişti oldu. Ortak arkadaşları Feyza Kazaklar ve Mustafa Efe Arıcı'nın düğününe ayrı ayrı katılan ikili, alan içerisinde selamlaştı.

"SARIL BANA SEVGİLİM, ESKİSİ GİBİ"

Murat Dalkılıç geceye tek katılırken, Hande Erçel ablası Gamze Erçel'le törende yerini aldı. Murat Dalkılıç, nikah töreni sonrası çift için şarkı söyledi. Dalkılıç, Hande Erçel'e de bakarak "Sarıl bana sevgilim, eskisi gibi. Acılar içindedir, gittiğin günden beridir. Bitsin artık yüreğim, hasret geceleri" sözleriyle 'Hasret Geceleri' adlı şarkısını seslendirdi. Hande Erçel ise eski sevgilisi Dalkılıç'ın şarkı söylediği anlarda telefonuyla ilgilendi.

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"BİZİ ÇOK BİR ARADA GÖRECEKSİNİZ"

Nikah sonrası eski sevgilisiyle pişti olmasıyla ilgili konuşan Hande Erçel, "Küslüğümüz dargınlığımız yok. Ortak arkadaşlarımız çok olduğu için bizi çok sık bir arada göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz

Kaynak: Hürriyet

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