Murat Dağı Termal Turizm Merkezi'ndeki hamamlar yenileniyor
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Murat Dağı Termal Turizm Merkezi'ndeki hamamlar yenileniyor

Murat Dağı Termal Turizm Merkezi'ndeki hamamlar yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Murat Dağı Termal Turizm Merkezi'nde bulunan hamamların tadilat yapım sözleşmesi imzalandı.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Murat Dağı Termal Turizm Merkezi'nde bulunan hamamların tadilat yapım sözleşmesi imzalandı.

Gediz Belediyesi tarafından Zafer Kalkınma Ajansı destekli olarak Murat Dağı Termal Turizm Merkezinde bulunan Koca Hamam ve Hacı Dana Hamamlarının tadilat yapım işi için Nisan ayında ihale düzenlenmişti. İhale sürecinin kesinleşmesi ile birlikte yüklenici firma ile yapım sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılacağı bildirildi.

Konaklama projesi hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Murat Dağı Termal Kayak Merkezinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında belediyemiz ve Zafer Kalkınma Ajansı destekli hazırladığımız projenin yapım sözleşmesini yüklenici firma ile imzalayarak yer teslimini gerçekleştireceğiz. Hem termal hem de kayak merkezi olma özelliği ile bir ilk olan Murat dağı yeni yatırımlarımız ile her gün daha da gelişmekte. Yeni yapılacak konaklama tesisleri, gençlik kampı, teleferik hattı ve bunlara ilave olarak Zafer Kalkınma Ajansı destekli mevcut Koca Hamam ve Hacı Dana olarak bilinen hamamlarımızda komple iç ve dış ilave inşaat ve tadilat çalışmaları yapılarak 2021 yılı sonu itibariyle bitirilmesini planlıyoruz" dedi.

Kayak merkezindeki tesislerin niteliğinin, kalitesinin ve sayısının her geçen gün arttığını belirten Başkan Akçadurak, "Murat Dağı, kaplıca, mesire, kayak, doğa, yamaç paraşütü, fotoğraf çekimleri, bitki örtüsü, spor ve kros yarışmaları ile 12 ay cazibe merkezi haline dönüşüyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Murat Dağı Termal Turizm Merkezi'ndeki hamamlar yenileniyor
Murat Dağı Termal Turizm Merkezi'ndeki hamamlar yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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