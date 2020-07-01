Murat Dağı'nda 'ÇED olumlu raporunun iptali Danıştay tarafından onandı Kütahya'nın Gediz ilçesi Murat Dağı'nda altın-gümüş çıkarılması için bir madencilik şirketine verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunu iptal eden Kütahya İdare Mahkemesi kararı, Danıştay tarafından onandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesi Murat Dağı'nda altın-gümüş çıkarılması için bir madencilik şirketine verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunu iptal eden Kütahya İdare Mahkemesi kararı, Danıştay tarafından onandı.

Kütahya Barosu tarafından yapılan açıklamada, "Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok akarsu ve nehrin kaynağı olan, farklı endemik türlerin yaşadığı bölgenin gözbebeği Murat Dağı'nda Altın Gümüş Madeni kapasite artırımı, Cevher zenginleştirme tesisi kırma-eleme tesis projesi kapsamına alınan ve Kütahya İdare Mahkemesi'nce 16 Aralık 2019 tarihinde karara çıkan Murat Dağı'nda ki altın zenginleştirmesi ile ilgili ÇED raporunun iptaline ilişkin karar, Danıştay 6. Dairesi tarafından 2020/3859 sayılı karar ile oy birliği ile onandı" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA