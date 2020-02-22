Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!

22.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:41

Aslı Enver ile Murat Boz, 3 yıllık ilişkilerini 4 ay önce bitirmişti. İlişkileri sona erse bile sosyal medyada takipleşen çiftin, yeniden barış barışmayacağı merak konusu olmuştu. Hayranlarının bir ümit barışmasını beklediği çiftten flaş bir hamle geldi.

Uraz'ı duyan Murat Aslı'yı sildi!

Murat Boz'dan ayrılan Enver'in son olarak adı Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu ile anıldı. Çift sevgilisi olamasa da, Enver'in başka biriyle görüştüğünü duyan şarkıcı harekete geçti.

Murat Boz, Aslı Enver'i sosyal medya hesabından tamamen sildi. Bu hamle karşısında kayıtsız kalmayan oyuncu da eski aşkını tarihe gömdü.



