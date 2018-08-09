Murat Boz'la Pişti Olan Aslı Enver, Mekanı Terk Etti

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 'Kavak Yelleri' dizisinden rol arkadaşları Didem İnselel ve Ceren Moray'la Kuruçeşme Marina Balık'ta yemek yedi. İddiaya göre, Enver'in Instagram hesabından paylaştığı hikayeyi gören eski sevgilisi Murat Boz, kısa süre sonra mekanda boy gösterdi. Bir anda şarkıcıyı karşısında gören oyuncunun morali bozuldu ve arkadaşlarından müsaade isteyerek masadan kalktı.

BOZ'UN ADINI DUYUNCA CEVAP VERMEDİ

Kapıda bekleyen gazetecilerden kaçmak için telefonla konuşma taktiğini uygulayan Enver, valenin otomobilini geç getirmesi nedeniyle, soru yağmuruna tutuldu. 'İstanbullu Gelin'in yeni sezonu için heyecanlı olduğunu söyleyen oyuncu,Boz'un mekana gelmesiyle ilgili, "Bu konuları konuşmak istemiyorum, teşekkür ederim" demekle yetindi.

"MURAT DİYE BİRİ GİRMEDİ İÇERİ"

Enver'den bir saat sonra kapıda görülen Moray ve İnselel, yemekten artan balıkları sokak kedilerine yedirdi. Moray, "Murat Bey'i gördünüz mü?" sorusuna, "Martılar, Didem, Aslı ve benvardık. Murat diye biri hiç girmedi içeri. Giren olduysa da, kimliğine bakmadık" diyerek kaçamak yanıt verdi.