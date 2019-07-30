Murat Boz'dan romantik paylaşım: En güzel derinlik

Uzun bir ayrılığın ardından ilişkilerine ikinci bir şans veren Murat Boz ve Aslı Enver aşkı dolu dizgin devam ediyor.

BÜYÜK TUTKUYLA AŞKLARINI YAŞIYORLAR

Aşklarının bir dönemini ayrı geçiren ancak sonrasında çok daha büyük bir tutkuyla ilişkilerine geri dönen Murat Boz ve Aslı Enver son zamanlarda yaptıkları paylaşımlarla adeta ayrı kaldıkları zamanın acısını çıkartıyor.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Murat Boz ve Aslı Enver sosyal medya hesaplarından birbirlerine olan aşklarını her seferinde dile getiriyor. Son olarak ünlü popçu Murat Boz, Instagram hesabından sevgilisi Aslı Enver için yaptığı romantik paylaşımla gündeme geldi.

"EN GÜZEL DERİNLİK"

Murat Boz sevgilisi Aslı Enver ile birlikte çekilen siyah beyaz fotoğrafı "En güzel derinlik" notuyla paylaştı.