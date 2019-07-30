Murat Boz'dan romantik paylaşım: En güzel derinlik
Yakışıklı popçu Murat Boz, sevgilisi Aslı Enver'le olan fotoğrafını romantik bir notla paylaştı. Boz, siyah beyaz fotoğrafına "En güzel derinlik" notunu düştü.
Uzun bir ayrılığın ardından ilişkilerine ikinci bir şans veren Murat Boz ve Aslı Enver aşkı dolu dizgin devam ediyor.
BÜYÜK TUTKUYLA AŞKLARINI YAŞIYORLAR
Aşklarının bir dönemini ayrı geçiren ancak sonrasında çok daha büyük bir tutkuyla ilişkilerine geri dönen Murat Boz ve Aslı Enver son zamanlarda yaptıkları paylaşımlarla adeta ayrı kaldıkları zamanın acısını çıkartıyor.
ROMANTİK PAYLAŞIM
Evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Murat Boz ve Aslı Enver sosyal medya hesaplarından birbirlerine olan aşklarını her seferinde dile getiriyor. Son olarak ünlü popçu Murat Boz, Instagram hesabından sevgilisi Aslı Enver için yaptığı romantik paylaşımla gündeme geldi.
"EN GÜZEL DERİNLİK"
Murat Boz sevgilisi Aslı Enver ile birlikte çekilen siyah beyaz fotoğrafı "En güzel derinlik" notuyla paylaştı.
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