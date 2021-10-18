Murat Aygen kimdir? Murat Aygen nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapmaktadır?

İSTANBUL (Haberler.com) - Murat Aygen kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Murat Aygen, 29 Ekim 1971 doğumlu oyuncu Murat Aygen hakkında Murat Aygen nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapmaktadır? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar haberimizde...

MURAT AYGEN KİMDİR?

1985 yılından beri reklam sektöründe oyuncu, metin yazarı, sanat yönetmeni, süpervizör, yardımcı yönetmen, dublaj sanatçısı, 1998 yılından beri de sinema ve televizyon sektöründe oyuncu olarak çalışmaktadır. Murat Aygen, 2010 yılında Nihan Aslı Elmas ile evlenmiştir.

Murat Aygen, 29 Ekim 1971 tarihinde Diyarbakır'da doğmuştur. Asıl adı Murat Ağlatçı'dır. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji, 1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Tiyatro Oyunculuğu, 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Yüksek Lisans bölümlerinde eğitim aldı.

1991 – 1995 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında; Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, İnsan Bahçesi, Barışa Şans Verin, Kadınlar da Savaşı Yitirdi, Evita, Dans Birimi, Bedia Muvahhit, Moliere ya da Kara Komplo, Tartue, Mösyö Buttery, Atatürk ve Sanat isimli oyunlarda oyuncu, koreograf, dansçı ve asistan olarak çalıştı.

1995 – 2000 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesinde Müzikallerden Seçmeler, Beni Seviyor isimli projelerde solist şarkıcı, 1999 – 2001 yılları arasında Tiyatro İstanbul'da Altın Göl isimli oyunda oyuncu, müzik ve efekt tasarımcısı, 1994 – 1998 yılları arasında Çapa Tıp Fakültesinde ses ve konuşma terapisti olarak çalıştı.

2000 – 2001 yıllarında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında Opera ve Müzikal Bölümünde Şan öğretim üyesi, 2000 – 2004 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesinde Tiyatro Tekniği öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1985 yılından beri reklam sektöründe oyuncu, metin yazarı, sanat yönetmeni, süpervizör, yardımcı yönetmen, dublaj sanatçısı, 1998 yılından beri de sinema ve televizyon sektöründe oyuncu olarak çalışmaktadır.

Murat Aygen, 2010 yılında Nihan Aslı Elmas ile evlenmiştir.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Şahin Tepesi adlı dizide Demir karakterine hayat veren Murat Aygen 1.83 metre boyunda, 80 kilo ve Akrep burcudur.

DİZİ VE FİLMLERİ

2018 – Şahin Tepesi (TV Dizisi)

2018 – İstanbullu Gelin (Avukat Can) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (Evren) (TV Dizisi)

2014 – 2015 – Maral (Hakan) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Medcezir (Faruk) (TV Dizisi)

2011 – Dedektif Memoli (Kürşat) (TV Dizisi)

2010 – Av Mevsimi (Şevket Altun) (Sinema Filmi)

2009 – Kül ve Ateş (Doktor Hakan) (TV Dizisi)

2009 2008 – Paramparça Aşklar (Cem) (TV Dizisi)

2005 – Ankara Ekspresi (Binbaşı Seyfi) (TV Dizisi)

2000 – Evdeki Yabancı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

1998 – Örümcek (Kemal) (TV Dizisi)

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