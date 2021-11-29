Murat Açıl kimdir? Murat Açıl'ın sağlık durumu nasıl? Son dakika! Murat Açıl kaza mı yaptı? İmranlı'da trafik kazası mı oldu?

Murat Açıl kimdir? sorularınınyanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. - Sivas'ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, İmranlı yakınlarında trafik kazası geçirdi, durumunun ağır olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında gerçekleşti. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleyen kazada, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın ve 5 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Murat Açıl'ın sağlık durumu nasıl? Son dakika! Murat Açıl kaza mı yaptı?

MURAT AÇIL KİMDİR?

Murat Açıl, Sivaslı Girişimci ve İş Adamları Derneği (SİVGİAD) Başkanıdır. Vizyon Plastik adında bir şirketi bulunan iş adamı Açıl, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Sivas İmranlı ilçesinin belediye başkan adayı olmuştu. Murat Açıl seçimlerde belediye başkanlığını kazanmıştı. Murat Açıl, Fenerbahçe kongre üyesidir.

İMRANLI'DA TRAFİK KAZASI MI OLDU?

Sivas'ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, İmranlı yakınlarında trafik kazası geçirdi. Durumunun ağır olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Erzincan Karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında gerçekleşti. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleyen kazada İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl ve 5 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

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