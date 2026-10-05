Mardin Artuklu'da kaçırılıp dövülen müteahhit Ahmet Acay öldü, 3 şüpheli tutuklandı

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MARDİN'in Artuklu ilçesinde, tefeci olduğu iddia edilen kişiler tarafından kaçırılıp darbedilen müteahhit Ahmet Acay'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 1 Ekim'de, Artuklu ilçesi kırsal Göllü Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak nedeniyle tefeci olduğu öne sürülen kişiler tarafından kaçırılan müteahhit Ahmet Acay, darbedildikten sonra mahalleye yakın bir noktaya bırakıldı. Yakınları tarafından bulunan Acay, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Nefes almakta güçlük çeken Acay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Acay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Yürütülen soruşturmada, polis ekiplerinin çalışmasıyla olayla ilgisi olduğu belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı