Muradiye OSB yeni ticaret merkezine kavuşuyor

MANİSA (AA) - Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesine, içerisinde 142 iş yerinin bulunacağı ticaret merkezi yapılacak.

Hazırlanan projenin tanıtımı için Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında toplantı düzenlendi.

Muradiye Osb Başkanı Osman Kıvırcık toplantıda, 300 hektar alana kurulu sanayi bölgesinde 8 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Gerçekleştirdikleri imar revizyonu ile kazanım elde ettiklerini vurgulayan Kıvırcık, "Eğer imar revizyonunu yapmasaydık altyapı için sanayicimizden para istemek zorunda kalacaktık. Şimdi bu ticaret merkezinden elde edeceğimiz finansla altyapı ihtiyacımızın bir kısmını karşılayacağız." dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ise şehrin ihracatta bir basamak üste çıktığına işaret etti.

OSB'lerin her kent için kazanım olduğunu aktaran Yılmaz, "Manisa farklı organize sanayi bölgelerinin de faaliyete geçmesiyle daha da üst basamaklara çıkacaktır. Böylece şehrimiz ihracatta hak etmiş olduğu üçüncü ve dördüncü sırayı çıkacaktır. Böylece ihracatımız 10 milyar doların üzerine çıkarak Manisa bir marka şehir olacaktır." diye konuştu.

Toplantıya, Manisa Vali Yardımcıları Mesut Eser ve Aydın Memük, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa SGK Müdürü Yavuz Kurt, Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Abdurrahman Rüzgar, sanayiciler ve iş adamları katıldı.