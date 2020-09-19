Munzur Vadisi'nde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor
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Munzur Vadisi'nde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan 2 kardeşin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Munzur Vadisi'nde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor
19.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:09

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan 2 kardeşin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'dan Tunceli'ye gelerek Munzur Vadisi'ne sarımsak toplamaya giden Mehmet (37) ve Bozkurt Aydemir (45) kardeşlerin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları 7'nci günde de devam etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde başlatılan arama çalışmalarında, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timleri, Türk Kızılay, AFAD gönüllüleri, Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) eğitmenleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği, Munzur Doğa Sporları Kulübü (MUDOSK) personelinden oluşan yaklaşık 250 kişilik ekip yer alıyor.

İz arama köpekleri, İHA ve dronelerin de kullanıldığı çalışmalarda ekipler, 2 kardeşin kaybolduğu Munzur Vadisi'ndeki Venk, Bali, Asi ve Laç dereleri ile Peter ve Çıralı mahalleleri mevkisindeki orman ve dağlık alanlarda arama faaliyeti yürütüyor.

Ekiplerce bugün yürütülen çalışmaları, Vali Mehmet Ali Özkan da takip etti.

Kayıp Aydemir kardeşlerin ailesiyle görüşen Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydemir kardeşlerin bulunması için gün boyu sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç elde edilemedi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Sidar Can Eren
Sidar Can Eren
AA Editörü

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