Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmalarında 2'nci gün TUNCELİ'de, Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botunun dün devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için arama ve kurtarma çalışması, bugün de sürdürüldü.

TUNCELİ'de, Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botunun dün devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için arama ve kurtarma çalışması, bugün de sürdürüldü. Güneş'in Kahramanmaraş'tan gelen anne ve babası, aramanın devam ettiği bölgede Vali Tuncay Sonel ile görüşerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde eğitim yapan, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin kullandığı bot dün devrildi. Bottaki 4 asker, suya düştü. Askerlerden 3'ü, kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Güneş'in akıntıya kapılmasının ardından bölgeye Ankara, Diyarbakır ve Van jandarma komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Şanlıurfa ve Elazığ emniyet müdürlüklerinde görevli su altı arama- kurtarma polislerinin yanı sıra Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMALAR 7 KİLOMETRELİK ALANDA YÜRÜTÜLÜYORKar sularının erimesi ve yağış nedeniyle Munzur Nehri'nde su seviyesinin giderek yükselmesi ve hızının da artmasıyla arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Arama- kurtarma ekiplerinin, Güneş'in suya kapıldığı Anafatma mekvisinden Tunceli'ye kadar olan 7 kilometrelik alanda başlattığı çalışma devam ediyor.AİLESİ BÖLGEYE GELDİ

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'tan gelen anne ve babası arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede Vali Tuncay Sonel ile görüştü. Sonel, aileye arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: DHA