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Elazığ, Munzur, 3. Sayfa

- Munzur Çayına düşen Uzman Çavuş Güneş, iki farkı noktada aranıyor- 15 Temmuz'da yaralanan, Elazığ...

- Munzur Çayına düşen Uzman Çavuş Güneş, iki farkı noktada aranıyor 15 Temmuz'da yaralanan, Elazığ depreminde 16 kişinin enkazdan çıkarılmasında görev alan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i bulma çalışmaları hem Munzur Çayında hemde Uzunçayır Baraj Gölü'nde aralıksız sürüyor Tunceli'de...

23.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:53
- Munzur Çayına düşen Uzman Çavuş Güneş, iki farkı noktada aranıyor- 15 Temmuz'da yaralanan, Elazığ...

- Munzur Çayına düşen Uzman Çavuş Güneş, iki farkı noktada aranıyor

15 Temmuz'da yaralanan, Elazığ depreminde 16 kişinin enkazdan çıkarılmasında görev alan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i bulma çalışmaları hem Munzur Çayında hemde Uzunçayır Baraj Gölü'nde aralıksız sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i bulmak için çok sayıda ekip hem çayda hemde baraj gölünde eş zamanlı çalışma yapıyor.

Olay, bir hafta önce Ovacık karayolu Anafatma mevki'inde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu.

Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Rize, Van ve Tunceli dahil bir çok ilden JAK, JÖAK, SAK, dalgıç polisler, Jandarma, AFAD ve gönüllülerinin katıldığı çalışmalar kapsamında Munzur Çayı'nda belirlenen noktalar, halatlara bağlanan botlarla aranıyor. Aynı zamanda ekipler eş zamanlı olarak çayın aktığı Uzunçayır Baraj Gölü'nde de çalışmalarını sürrünüyor. Çalışmalara, jandarma, polis ve AFAD gönüllüleri de kıyı taraması yaparak destek veriyor.

Arama çalışmalarını her gün Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen de yakından takip ediyor.

Uzman Çavuş Güneş'in, Eşi Gülnur Ortakçı Güneş, Annesi Aysel, Babası Emin Güneş'le birlikte yakınları da ekiplerin çalışmasını yerinde izliyor.

15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde yaralandığı öğrenilen Uzman Çavuş Güneş'in, 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ depreminde de JAK timinde 16 kişinin enkazdan kurtarılma çalışmalarında yer aldığı öğrenildi.

- Munzur Çayına düşen Uzman Çavuş Güneş, iki farkı noktada aranıyor- 15 Temmuz'da yaralanan, Elazığ...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Munzur Çayına düşen Uzman Çavuş Güneş, iki farkı noktada aranıyor- 15 Temmuz'da yaralanan, Elazığ...

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