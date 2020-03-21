Munzur Çay'ına düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Munzur Çay'ına düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor - Haber
Munzur Çayı, Munzur, Çay

Munzur Çay'ına düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

- Munzur Çay'ına düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları 5'nci gününde de aralıksız devam ediyor.

21.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:08
Munzur Çay'ına düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

- Munzur Çay'ına düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları 5'nci gününde de aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Munzur Çayı'nda belirlenen alanlar 6 ilden ekiplerin katılımı ile yapılıyor.

Olay, 5 gün önce Tunceli-Ovacık karayolu Anafatma mevki'inde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu. Dün Munzur ve Pülümür Çayı'nın buluştuğu Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam eden çalışmalar bugün yeniden Munzur Çayı'na kaydırıldı. Elazığ, Ankara, Rize, Van, Diyarbakır ve Tunceli dahil bir çok ilden JAK, JÖAK, SAK, dalgıç polisler, Jandarma, AFAD ve gönüllülerinin katıldığı çalışmalar kapsamında Munzur Çayı'nın 8 kilometrelik bölümünde belirlenen noktalar taranıyor.Munzur Çayı'nın debisinin yüksek olması nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalarda ekipler belirlenen noktalara halatlara bağlı botlarla giderek su altı araması gerçekleştiriyor. Diğer taraftan ise jandarma, polis ve AFAD gönüllüleri kıyı taramaları gerçekleştiriyor.

Arama çalışmalarını Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve Güneş'in Annesi Aysel, Babası Emin Güneş'le birlikte yakınları da ekiplerin çalışmasını yakından takip ediyor.

Munzur Çay'ına düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Munzur Çay'ına düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haber
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video! Haber
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video!
'Neden evden çıktınız?' sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haber
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Haber
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haber
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Koronavirüs salgınında ölen 9 vatandaşımızın ortak yanları belli oldu Haber
Koronavirüs salgınında ölen 9 vatandaşımızın ortak yanları belli oldu
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takip çıkardı
Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takip çıkardı
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
Günlük burç yorumları 21 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor
Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ece Erken Seda Akgül Sinan Akçıl Acun Ilıcalı
Spor Falcao Fatih Terim Metin Oktay Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Munzur Çay'ına düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 15:52:56. #1.15#
title