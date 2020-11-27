Münir Akça kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapar?
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Münir Akça kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapar?

27.11.2020 09:37 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:41
Münir Akça kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapar?

Türk oyuncu, tiyatro ve sinema sanatçısı olan Münir Akça kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapar?

65 yaşında hayatını kaybeden Türk oyuncu, tiyatro ve sinema sanatçısı olan Münir Akça kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapar? Detaylar haberimizde...

MÜNİR AKÇA KİMDİR?

Münir Akça, 1951 yılında doğmuştur.27 Kasım 2016 yılında ise vefat etmiştir. Türk oyuncu, tiyatro ve sinema sanatçıdır. Uzun yıllar Bakırköy Belediye Tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yapan Münir Akça, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde de yıllarca emek verdi. 27 Kasım 2016 tarihinde, memleketi Ordu'da bulunan evinin merdivenlerinden düşerek hayata gözlerini yumdu. Cenazesi Ordu'da defnedildi.

FİLMOGRAFİ

Münir Akça kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapar?

Her Şey Yolunda Merkez, TV dizisi, 2013

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Mavi Kelebekler, TV dizisi, 2011

Kirli Oyunlar, TV dizisi, 2011

Mahpeyker Kösem Sultan, sinema filmi, 2010

Sultan Avrupa'da, sinema filmi, 2009

Aynadaki Düşman, TV dizisi, 2009

Aşk-ı Memnu, TV dizisi, 2008

Kınalı Kuzular: Mustafa Kemal, TV filmi, 2007

Kader, TV dizisi, 2007

Kabuslar Evi: Karanlıktan Gelen, TV dizisi, 2006

Arka Sokaklar, TV dizisi, 2006

Emret Komutanım, TV dizisi, 2005

Çemberimde Gül Oya, TV dizisi, 2004

Sırlar Dünyası, TV dizisi, 2002

Zehirli Çiçek, TV dizisi, 2000

Evimizin İnsanları, TV dizisi, 2000

Eskici Baba, TV dizisi, 2000

Küçük Mesleme, TV dizisi, 1999

Hummadruz, sinema filmi, 1999

Kurtuluş, TV dizisi, 1996

80. Adım, sinema filmi, 1996

Çiçek Taksi, TV dizisi, 1995

Zamanda Yolculuk, TV dizisi, 1995

Böcek, sinema filmi, 1995

Çözülmeler, sinema filmi, 1994

Aylarlar, sinema filmi, 1994

İz Peşinde, TV dizisi, 1989

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