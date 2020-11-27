Münir Akça kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapar?
Türk oyuncu, tiyatro ve sinema sanatçısı olan Münir Akça kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapar?
65 yaşında hayatını kaybeden Türk oyuncu, tiyatro ve sinema sanatçısı olan Münir Akça kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapar? Detaylar haberimizde...
MÜNİR AKÇA KİMDİR?
Münir Akça, 1951 yılında doğmuştur.27 Kasım 2016 yılında ise vefat etmiştir. Türk oyuncu, tiyatro ve sinema sanatçıdır. Uzun yıllar Bakırköy Belediye Tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yapan Münir Akça, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde de yıllarca emek verdi. 27 Kasım 2016 tarihinde, memleketi Ordu'da bulunan evinin merdivenlerinden düşerek hayata gözlerini yumdu. Cenazesi Ordu'da defnedildi.
FİLMOGRAFİ
Her Şey Yolunda Merkez, TV dizisi, 2013
Mavi Kelebekler, TV dizisi, 2011
Kirli Oyunlar, TV dizisi, 2011
Mahpeyker Kösem Sultan, sinema filmi, 2010
Sultan Avrupa'da, sinema filmi, 2009
Aynadaki Düşman, TV dizisi, 2009
Aşk-ı Memnu, TV dizisi, 2008
Kınalı Kuzular: Mustafa Kemal, TV filmi, 2007
Kader, TV dizisi, 2007
Kabuslar Evi: Karanlıktan Gelen, TV dizisi, 2006
Arka Sokaklar, TV dizisi, 2006
Emret Komutanım, TV dizisi, 2005
Çemberimde Gül Oya, TV dizisi, 2004
Sırlar Dünyası, TV dizisi, 2002
Zehirli Çiçek, TV dizisi, 2000
Evimizin İnsanları, TV dizisi, 2000
Eskici Baba, TV dizisi, 2000
Küçük Mesleme, TV dizisi, 1999
Hummadruz, sinema filmi, 1999
Kurtuluş, TV dizisi, 1996
80. Adım, sinema filmi, 1996
Çiçek Taksi, TV dizisi, 1995
Zamanda Yolculuk, TV dizisi, 1995
Böcek, sinema filmi, 1995
Çözülmeler, sinema filmi, 1994
Aylarlar, sinema filmi, 1994
İz Peşinde, TV dizisi, 1989