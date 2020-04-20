Mümtaz Şenel kimdir? Mümtaz Şenel nereli ve ne iş yapıyor? Mümtaz şenel hayatı ve biyografisi! Burdur'un Yeşilova ilçesi belediye başkanı Mümtaz Şenel silahlı saldırıya uğradı. Herkes Mümtaz Şenel'i merak ediyor. Mümtaz Şenel kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Salda Gölü ile ilgili açıklamalarıyla bilinen Burdur'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı. MÜMTAZ ŞENEL KİMDİR? Mümtaz Şenel, Gazi Üniversitesi, Akşehir Öğretmen Okulu ve Medine Uluslararası Türk Okulu'nda okudu. Memleketi Burdur'un Yeşilova İlçesi olup, yaşamını Ankara'da sürdürmektedir. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Burdur İli Yeşilova İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.