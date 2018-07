Mülteci kadınların yemekleri görücüye çıktı

MARDİN - Mardin'in Yeşilli ilçesinde, Suriyeli mülteci kadınlar için yürütülen "Yeşilli'de Yeşeren Çiçekler" projesi çerçevesinde kurs alan kadınların yaptıkları yemekler düzenlenen fuarda görücüye çıktı. Yemekler, lezzet ve görselliğiyle tam not aldı.

Yeşilli Kaymakamlığı, BM Yüksek Komiserliği ve İnsani Yardım Kuruluşu Hayata Destek Derneği tarafından yürütülen "Yeşilli'de Yeşeren Çiçekler" projesi sürüyor. Proje çerçevesinde çoğu Suriyeli 70 kadına yemek yapımı ve sunumu ile halı dokuma kursu verildi. Yemek yapımı ve sunumu kursunu tamamlayan kadınların yaptığı yemekler, Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesinde açılan Gastronomi Fuarı'nda görücüye çıktı. 28 çeşit yemek, sergilendiği fuarda konukların beğenisine sunuldu. Yemekler hem lezzet hem de sunumlarıyla tam not aldı.

"En önemli ihtiyaç istihdam"

Hayata Destek Derneği Direktörü Sema Karaosmanoğlu, Türkiye'deki Suriyeli nüfusun ihtiyaçlarının en önemlisinin istihdam olduğunu belirterek, kadınların mesleki gelişiminin bu alanda ayrıca önem taşıdığını ifade etti. Suriye'deki savaşın 8 yıldır sürdüğünü ve sivil toplum kuruluşu olarak sığınmacıların hayat mücadelelerinde onlara destek olmak istediklerini anlatan Karaosmanoğlu, "Hayata destek olma cabamızı paylaşan devletimize ve BM Yüksek Komiserliğine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Türkiye mültecilere cömertçe davrandı"

BM Yüksek Komiserliğinden Jean Marie Garelli, Türkiye'nin Mültecilere karşı gösterdiği ev sahipliğinden övgü dolu sözler ile bahsederek, "Türkiye mültecilere kapılarını açtıktan sonra koruma altına almak, sağlık ve eğitim hizmetleri sunmaktan kaçınmamıştır. Hükümet tarafından verilen destekler açısından çok yardımcı olmuştur. Bu konuda Suriyeli mültecilerin yardım alması, iş imkanı bulması konusunda çok cömertçe davranmıştır. Bizde bu projeye ortak olarak destek olmuş mültecilere destek olmuş olduk" diye konuştu.

"Projenin arkasında büyük emekler var"

Yeşilli Kaymakamı Ömer Bilgin, projenin perde arkasında çok büyük emekler olduğunu ifade ederek, projeyi kadınların istihdam edilebilmesini sağlamak için başlattıklarını anlattı.

"Kalifiye iş gücüne katkı sağlayacaklar"

Mardin Valisi Mustafa Yaman ise, kentin turizm potansiyelinin olduğunu anlatarak, bu kurslarda eğitim gören kadınların turizm alanında kalifiye iş gücüne katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.