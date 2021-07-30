Mülteci çocukların simgesi kukla "Küçük Amal"ın İngiltere'ye yolculuğundaki durağı Mersin oldu
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Mülteci çocukların simgesi kukla "Küçük Amal"ın İngiltere'ye yolculuğundaki durağı Mersin oldu

Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğundaki durağı Mersin oldu
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal", Gaziantep'ten başlayan İngiltere yolculuğunda Mersin'den geçti.

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal", Gaziantep'ten başlayan İngiltere yolculuğunda Mersin'den geçti.

Mülteci çocukların, aileleriyle ya da aileleri olmadan Avrupa'ya uzanan yolculuklarındaki zorlukları gündeme taşıyacak "Küçük Amal", Adana ve Tarsus'un ardından kent merkezine geldi.

Küçük Amal, farklı dinlere mensup kişilerin kabirlerinin bir arada bulunduğu Mersin Şehir Mezarlığı'nda, basına kapalı gerçekleştirilen bazı etkinliklere katıldı.

Buradaki programın ardından kukla, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandında yürüdü.

Küçük Amal, yürüyüşü sırasında kentin deniz manzarasını izledi, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Çocuklar eşliğinde Özgecan Aslan Barış Meydanı'na ulaşan kukla, alandaki bir duvara resmedilen Mustafa Kemal Atatürk ve Özgecan Aslan'ın portrelerine selam verdi.

Kuklanın yürüyüşüne vatandaşlar ilgi gösterdi.

Annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesi

Mülteci konularını işleyen İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçı, kurum ve kuruluşun desteklediği "Yürüyüş (The Walk) Projesi" kapsamında hazırlanan kukla "Küçük Amal", annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini konu alıyor.

"Küçük Amal"ın buruk hikayesiyle dünya kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve mülteci çocukların sorunlarına dikkat çekilmesinin amaçlandığı proje çerçevesinde tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla, 8 ülke sınırını aşarak 65 şehirde binlerce kilometrelik yolculuk yapacak.

Kuklanın yolculuğu, 3 Kasım'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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