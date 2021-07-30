Mülteci çocukları simgeleyen kukla Amal'ın üçüncü durağı Tarsus oldu
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Mülteci çocukları simgeleyen kukla Amal'ın üçüncü durağı Tarsus oldu

Mülteci çocukları simgeleyen kukla Amal'ın üçüncü durağı Tarsus oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mülteci çocukları simgeleyen 3,5 metrelik kukla Amal, annesini bulmak ve yeniden okula devam edebilmek için ülkesi Suriye'den İngiltere'ye doğru yola çıkmıştı.

Mülteci çocukları simgeleyen 3,5 metrelik kukla Amal, annesini bulmak ve yeniden okula devam edebilmek için ülkesi Suriye'den İngiltere'ye doğru yola çıkmıştı. Gaziantep'ten yola çıkan Amal'ın 8 bin kilometrelik yolculuğundaki üçüncü durağı Tarsus oldu. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da Amal'ın Yürüyüşü etkinliğine katıldı.

Mülteci çocukların aileleriyle ya da aileleri olmadan çıktıkları zorlu yolculuğa dikkat çekmek için Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde birçok kurum ve kuruluşun desteğiyle başlatılan The Walk (Yürüyüş) projesi kapsamında hazırlanan kukla formundaki Küçük Amal Tarsus'a da uğradı. Tarsus Kent Konseyinin de destek verdiği proje kapsamında Küçük Amal, Tarsus Ulu Camiyi ziyaret etti, Kubat Paşa Medresesindeki etkinliğe katıldı, çocuklarla birlikte şarkılar söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, "Amal'ın Gaziantep'ten başlayan yolculuğunda geldiği nokta; medeniyetin göz bebeği Tarsus" dedi.

Amal'ın bu yolculuğunun amacının farkındalık oluşturmak, mülteci çocukların bir iç savaştan sonra sığındıkları ülkedeki sorunlarına dikkat çekmek olduğunu belirten Bozdoğan, "Elbette ki buradaki en önemli unsur özellikle mültecilerimizin bizlerin sorunu olmadığı, onları sorun olarak görmediğimizdir. Bu süreçte de Amal'ın farkındalığını ortaya koyarken yaşadığımız sorunlarla yüzleşmek ve bunlara çözüm getirmektir asıl olan. Doğru olan, bu sorunlarla yüzleşmek ve yüzleşilen bu sorunların çözüme gitmesidir. Tarsus, tarihin ve kültürün başkenti, elbette ki Amal'ı burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Özellikle Amal'a ve ekibine Tarsus' un tadını, Tarsus' un keyfini çıkarmalarını diliyorum" diye konuştu. - MERSİN

Mülteci çocukları simgeleyen kukla Amal'ın üçüncü durağı Tarsus oldu
Mülteci çocukları simgeleyen kukla Amal'ın üçüncü durağı Tarsus oldu
Mülteci çocukları simgeleyen kukla Amal'ın üçüncü durağı Tarsus oldu
Mülteci çocukları simgeleyen kukla Amal'ın üçüncü durağı Tarsus oldu
Mülteci çocukları simgeleyen kukla Amal'ın üçüncü durağı Tarsus oldu
Mülteci çocukları simgeleyen kukla Amal'ın üçüncü durağı Tarsus oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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