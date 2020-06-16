Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Güzeloğlu Diyarbakır'dan ayrıldı
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Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Güzeloğlu Diyarbakır'dan ayrıldı

Son Valiler Kararnamesiyle mülkiye başmüfettişliğine atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu kentten ayrıldı.

Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Güzeloğlu Diyarbakır'dan ayrıldı
16.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:36

Son Valiler Kararnamesiyle mülkiye başmüfettişliğine atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliğine atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Havalimanına geldi. Vali Güzeloğlu'nu uğurlamaya Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kaymakamlar ve kurum amirleri katıldı.

Vali Güzeloğlu, kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek selamlaşıp daha sonra Diyarbakır'dan ayrıldı.

Valiler Kararnamesi ile Antalya Valisi iken Diyarbakır Valiliğine atanan Münir Karaloğlu'nun önümüzdeki günlerde kente gelerek göreve başlaması bekleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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