Müjde Ar'dan samimi açıklamalar Yeşilçam'ın efsane sanatçısı Müjde Ar şu sıralar Bodrum da tatil yapıyor. Kardeşi Mehtap Ar ile hasret gideren sanatçı, Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni gazeteci Olcay Ünal Sert'e, samimi açıklamalar yaptı. Sanatçı; şair Küçük İskender'den, Aysel Gürel'in hayatının konu edildiği sinema filmine, Sezen Aksu ile dostluklarından Pandemi süreci ve Bodrum günlerine çok özel açıklamalar yaptı.

Bodrum da eşi Ercan Karakaş ve kardeşi Mehtap Ar ile birlikte tatil yapan sanatçı, kardeşi Mehtap'ın Akciğer tedavisinin devam ettiğini söyledi. Pandemi sürecinde riskli grupta olduğu için uzun bir süre görüşemediklerini belirten sanatçı Müjde Ar "Onu bu ay yanıma aldım. Burada hep birlikte günlerimizi geçiriyoruz. Bodrum'un havası, denizi iyi geldi. Bu hastalıkla mücadele de en önemli şey moral.& ; Hergün onu denize götürüp suya sokuyorum, jimnastik hareketleri yaptırıyorum. Burada da mesafeyi koruyup tüm önlemlere dikkat ediyoruz" dedi.& ;& ;





"O KÜÇÜK DEĞİL, 'BÜYÜK' İSKENDER'Dİ... ONUN GİBİSİ GELMEZ.."





Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuşan Yeşilçam'ın efsane sanatçısı Müjde Ar yakın arkadaşı Küçük İskender'in aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümü olduğunu belirterek, 'Küçük İskender' olarak bilinen Derman İskender Över'in vefatının kendisini çok üzdüğünü söyledi. Sanatçı; "25 yıllık arkadaşımdı. O küçük değil 'büyük' İskender'di. Her konuda duyarlıydı, onun gibiler bir daha gelmez" dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin