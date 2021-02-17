Müjdat Gezen Metin Akpınar davasında son gelişmeler! Müjdat Gezen Metin Akpınar olayı nedir?

Uzun süredir gündeme Cumhurbaşkanı'na hakaret davasıyla gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar olayında yeni gelişmeler yaşandı. Bu kapsamda Müjdat Gezen Metin Akpınar davasında son gelişmeler! Müjdat Gezen Metin Akpınar olayı nedir? sorularının yanıtları arandı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlayan davanın seyrinde yeni gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı'na hakaret davası nedeniyle başlayan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar olayı hakkında dikkat çekenler...

MÜJDAT GEZEN METİN AKPINAR DAVASINDA SON GELİŞMELER NELER?

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in devlet büyüklerine hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davanın 2. celsesi bugün görüldü.

Duruşmada hakkında zorla getirilme kararı çıkan Müjdat Gezen hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrasında verilen savcılık mütaalasında sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 4'er yıldan 8'er aya kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

MÜJDAT GEZEN METİN AKPINAR OLAYI NEDİR?

20 Aralık 2020'de sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık Metin Akpınar, "Cumhurbaşkanını hedef alan bir söz söylemedim" dedi.

Bir televizyon programında 21 Aralık 2018 tarihinde söyledikleri sözler nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis istemiyle dava açılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın yargılanmasına 20 Aralık 2020'de başlandı.

GEZEN SAĞLIK SORUNLARINDAN DOLAYI MAZERET DİLEKÇESİ SUNDU

Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Metin Akpınar ve avukatları katıldı. Müjdat Gezen ise sağlık sorunları nedeniyle mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya gelmedi. Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Metin Akpınar, tiyatro sanatçısı olduğunu söyleyerek aylık ortalama gelirinin 6 bin lira olduğunu belirtti.

"CUMHURBAŞKANINI HEDEF ALAN BİR SÖZ SÖYLEMEDİM"

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanık Akpınar, "Ben benliğim, kimliğim, kişiliğim ve karakterimle Metin Akpınar olarak 80 yaşıma geldim. Bunun 60 senesi toplumun refahına ayrılmıştır. Katıldığım televizyon programında söylediğim sözler baskı altında olmadan, özgür irademle söylediğim sözlerdir. Ben o sözleri silah altında, zorla söylemedim. Gençliğimden itibaren yaşamımı sanata adadım. Bu programda da sanattan bahsettim. Ayrıca demokrasiden ve demokrasiye bizi götüren aşamalardan bahsettim. Doğrudan Cumhurbaşkanına yönelik, onu hedef alan bir söz söylemedim. O sözlerde Sayın Cumhurbaşkanımız hedef gösterilmemiştir, bir durum tespitidir" diyerek beraatini istedi.

Bunun üzerine söz alan Metin Akpınar'ın avukatı İsmet Atilla Hekimoğlu, "Söz konusu sözlerde Cumhurbaşkanına hakaret edildiğini gösterir bir ibare yoktur. Müvekkilimizin sözleri düşünce ve kanaat hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Küfür, hakaret, tehdit yoktur. Müvekkilimi sözlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın adı ve makamına yer verilmemiştir. Sözlerinin hedefi doğrudan Cumhurbaşkanı değildir. Müvekkilimizin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatlarından Burçin Hekimoğlu, "Doğrudan Cumhurbaşkanını hedef alan hakaret davalarında beraat kararları verilmiştir. Müvekkilimizin yaşı da göz önünde bulundurularak duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Müjdat Gezen'in avukatı Deniz Şeren, "Müvekkilimiz kronik bel fıtığı sorunu yaşıyor. Yürüyemez halde. Sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadı. Bir sonraki celse hazır edeceğiz. Beyanı alındıktan sonra savunmada bulunacağız" dedi.

Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Gökhan Arslanoğlu, "Şikayetimiz devam ediyor" diyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

METİN AKPINAR DURUŞMALARDAN VARESTE TUTULDU

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Metin Akpınar'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Müjdat Gezen'in avukatına müvekkilini hazır etmesi için gelecek celseye kadar kesin süre verilmesine ve Gezen'in mazeretinin bu celse kabulüne hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1'er yıl 2'şer aydan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis ile cezalandırılması istenmişti.