Muhteşem Yedili filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Ekran başındakileri kendine bağlayan Muhteşem Yedili, vizyon serüveninden sonra şimdi de televizyon aracılığıyla izleyiciyle buluşuyor. Filmi izlemeyi planlayanların aklındaki "Muhteşem Yedili'nin konusu ne?", "Oyuncuları kimlerden oluşuyor?" ve "Kısaca filmde neler oluyor?" gibi soruların yanıtlarını incelemeye aldık.

MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİNİN KONUSU

Rose Creek isimli küçük kasaba, acımasız sanayici Bartholomew Bogue'un (Peter Sarsgaard) baskıcı hâkimiyeti altındadır. Zulümden bunalan kasaba halkı, kendilerini savunabilmek için yedi farklı silahşorun yardımına başvurur: Sam Chisolm (Denzel Washington), Josh Faraday (Chris Pratt), Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), Jack Horne (Vincent D'Onofrio), Billy Rocks (Byung-Hun Lee), Vasquez (Manuel Garcia-Rulfo) ve Red Harvest (Martin Sensmeier). Başlangıçta para karşılığında bu mücadeleye girişen yedili, zamanla kasaba halkının güveniyle karşılaşır ve hiç ummadıkları bir şekilde kendi içlerinde adalet ve onur duygusunu yeniden keşfeder. Western türünün klasik havasını modern aksiyonla harmanlayan film; intikam, dostluk ve adalet temalarını güçlü bir şekilde öne çıkarır.

MUHTEŞEM YEDİLİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Denzel Washington – Sam Chisolm

• Chris Pratt – Josh Faraday

• Ethan Hawke – Goodnight Robicheaux

• Vincent D'Onofrio – Jack Horne

• Byung-Hun Lee – Billy Rocks

• Manuel Garcia-Rulfo – Vasquez

• Martin Sensmeier – Red Harvest

• Haley Bennett – Emma Cullen

• Peter Sarsgaard – Bartholomew Bogue