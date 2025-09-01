Muhteşem Yedili filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Muhteşem Yedili filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinema tutkunlarının ilgisini çeken Muhteşem Yedili filmi, beyazperdede kazandığı beğeninin ardından televizyon ekranlarında da seyirciden tam not alıyor. Filmi izlemek isteyenlerin en çok merak ettiği noktalar arasında yapımın hikâyesi, kısa özeti ve oyuncu kadrosu yer alıyor. Biz de bu detayları sizler için derledik.

Ekran başındakileri kendine bağlayan Muhteşem Yedili, vizyon serüveninden sonra şimdi de televizyon aracılığıyla izleyiciyle buluşuyor. Filmi izlemeyi planlayanların aklındaki "Muhteşem Yedili'nin konusu ne?", "Oyuncuları kimlerden oluşuyor?" ve "Kısaca filmde neler oluyor?" gibi soruların yanıtlarını incelemeye aldık.

MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİNİN KONUSU

Rose Creek isimli küçük kasaba, acımasız sanayici Bartholomew Bogue'un (Peter Sarsgaard) baskıcı hâkimiyeti altındadır. Zulümden bunalan kasaba halkı, kendilerini savunabilmek için yedi farklı silahşorun yardımına başvurur: Sam Chisolm (Denzel Washington), Josh Faraday (Chris Pratt), Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), Jack Horne (Vincent D'Onofrio), Billy Rocks (Byung-Hun Lee), Vasquez (Manuel Garcia-Rulfo) ve Red Harvest (Martin Sensmeier). Başlangıçta para karşılığında bu mücadeleye girişen yedili, zamanla kasaba halkının güveniyle karşılaşır ve hiç ummadıkları bir şekilde kendi içlerinde adalet ve onur duygusunu yeniden keşfeder. Western türünün klasik havasını modern aksiyonla harmanlayan film; intikam, dostluk ve adalet temalarını güçlü bir şekilde öne çıkarır.

MUHTEŞEM YEDİLİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Denzel Washington – Sam Chisolm

• Chris Pratt – Josh Faraday

• Ethan Hawke – Goodnight Robicheaux

• Vincent D'Onofrio – Jack Horne

• Byung-Hun Lee – Billy Rocks

• Manuel Garcia-Rulfo – Vasquez

• Martin Sensmeier – Red Harvest

• Haley Bennett – Emma Cullen

• Peter Sarsgaard – Bartholomew Bogue

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası

Başsavcı Akın Gürlek'ten İmamoğlu'nu küplere bildirecek sözler
Süleyman Soylu'dan 'Erdoğan sonrası kimi destekleyeceksin?' sorusuna cevap

Erdoğan sonrası kimi destekleyecek? Soylu'dan tek cümlelik yanıt
İBB soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İBB soruşturmasında 2 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Bankaya taktığı borcu övünerek anlattı, icra memuru dayanamayıp yorum yaptı

Bankaya borç takan şahsın pişkinliğine icra memuru kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya'nın acı günü! Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü ismin acı günü! Sanat dünyası tek yürek oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.