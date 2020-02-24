Muhterem Nur'dan haber var
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Muhterem Nur'dan haber var

2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur (87), geçtiğimiz salı günü rahatsızlanarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

24.02.2020 08:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:45
Muhterem Nur'dan haber var

2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi 'in eşi (87), geçtiğimiz salı günü rahatsızlanarak Beylikdüzü 'ne kaldırıldı. Nur, yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'un kan değerlerinin normal seviyeye döndüğü öğrenildi.


ÖZEL YATAK GETİRİLDİ


Akciğerinde sıvı toplanması tespit edilen ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Nur için yoğun bakıma vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi. Doktorları, tedaviye olumlu yanıt veren Muhterem Nur'u bugün uyandıracak.

Kaynak: Hürriyet

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