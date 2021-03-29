Muhtarlık seçimleri ne zaman? Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?

Muhtarlık seçimleri ne zaman? Yerel seçimlerin tarihini merak eden vatandaşlar muhtarlık seçimleri ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Seçimler yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 5 yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimlerin bu yıl ki takvimi belli oldu. Yerel Seçimler ne zaman? Başkanlık ve Milletvekili seçimleri ne zaman?

Yerel seçimler için tarih araştırmaları yapılmaya başladı. Toplamda 13 partinin katılacağı yerel seçimler için sorgulamalar hız kazandı. Peki, 2021 yerel seçimler ne zaman yapılacak? Yerel Seçimler, Başkanlık ve Milletvekili seçimleri ne zaman? Muhtarlık seçimleri ne zaman?

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır. Dolayısı ile bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 (Pazar gününe denk geliyor yine) tarihinde yapılacaktır.

NOT: İstanbul seçimleri iptal edilerek 23 Haziran 2019 tarihinde yeniden yapılmıştır. İstanbul seçimlerinin ertelenmesi akıllara bir sonraki yerel seçimler ne zaman yapılacağı sorusunu getirmiş olsa da Seçim Kanunu gereği bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Aralık 2024 tarihidir. Ancak yine de nihai karar Millet Meclisinde olacağı için 2024 yılını beklemekte yarar vardır.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ülkemizde en son 2014'te yerel seçim gerçekleştirilmiştir. Bu da bir sonraki seçimin 2019 yılında yapılacağı anlamına geliyor. Yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimlerde veya referandumlarda olduğu gibi okullarda sandıklar kurulur ve oy kullanma hakkı tanınmış her vatandaş kendisine özel olarak basılmış oy pusulası aracılığıyla oyunu kullanır.

BELEDİYE VE MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Yerel seçimleri belediye, muhtarlık, il ve ilçe meclis üyeliklerinin hepsini kapsayan bir seçimdir.

Bir sonraki yada önümüzdeki ilkbelediye ve muhtarlık seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde yapılacaktır.

2021 MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Muhtarlık seçimlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksek Seçim Kurulunun talebi doğrultusunda valiliklere genelge gönderildi.

İşte genelgede yapılan açıklamalar



Muhtarlık seçimleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı. Genelgeye göre, 7, 14, 21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişi ve seçmenler, yükse ve çok yüksek risk grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksek Seçim Kurulunun talebi doğrultusunda valiliklere genelge gönderildi.

Genelgeye göre, 7, 14, 21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişi ve seçmenler, "yüksek" ve "çok yüksek risk" grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.