Muhtarlık İşleri'nden Gördes'e yeni yıl ziyareti
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Muhtarlık İşleri'nden Gördes'e yeni yıl ziyareti

29.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:45
Muhtarlık İşleri'nden Gördes'e yeni yıl ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Kerim Çakır'a yeni yıl ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Kerim Çakır'a yeni yıl ziyaretinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten ve yeni yıl hediyelerini takdim eden Daire Başkanı Aksoy, yeni yılda da yine Manisa'nın tamamına en güzel hizmetleri götürmenin çabasında olacaklarını söyledi.

Manisa genelinde muhtarlarla sık sık bir arada olan, talep ve şikayetlerini yerinde dinleyip, ilgili birimlere iletilmesinde köprü görevi gören Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yeni yıl ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, daire başkanlığı personeliyle birlikte Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Kerim Çakır'ı ziyaret etti. Çakır'a Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten ve yeni yıl hediyelerini takdim eden Daire Başkanı Aksoy, yeni yılda da yine Manisa'nın tamamına en güzel hizmetleri götürmenin çabasında olacaklarını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi heyetinin ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade eden Dernek Başkanı Çakır, kendilerinin her zaman yanında olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA

Muhtarlık İşleri'nden Gördes'e yeni yıl ziyareti
Muhtarlık İşleri'nden Gördes'e yeni yıl ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 10:46:07. #1.15#
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