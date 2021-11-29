Muhtarlarımıza Bakanlığımızca Adlarına Düzenlenen Sertifikaları Verildi

ANKARA (Habermetre) - Muhtarlarımıza Bakanlığımızca Adlarına Düzenlenen Sertifikaları Verildiİçişleri Bakanlığımızca 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebeti ile Ankara ili Çubuk ilçesinde Yıldırım Evci Mahallesi'nde oluşturulan Hatıra Ormanında her muhtarımız adına bir fidan dikilmiştir. Dikilen fidanlara ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU imzalı sertifikalar Sayın Kaymakamımız Ekrem İNCİ tarafından Muhtarlarımıza verildi.

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