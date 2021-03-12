Muhtarlardan MTB Başkanı Özcan'a teşekkür plaketi
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Muhtarlardan MTB Başkanı Özcan'a teşekkür plaketi

12.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:19
Muhtarlardan MTB Başkanı Özcan'a teşekkür plaketi

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren işle birlikte 25 mahalle muhtarı, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan'a özellikle kayısı alanında yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı plaket verdi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren işle birlikte 25 mahalle muhtarı, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan'a özellikle kayısı alanında yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı plaket verdi.

MTB başkanı Ramazan Özcan, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız Mustafa Eren, uzun yıllardır Malatya'mıza ve mahallesine hizmet ediyor. 25 mahallemizin muhtarları da Malatya'mıza ve kendi mahallerinde vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Malatya Ticaret Borsası olarak kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki en önemli köprü olduğunu dile getiren Özcan, "Muhtarlık çok önemli bir makamdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da özellikle bu makamı ne kadar önemsediğini yakinen çok iyi biliyoruz. Toplumla en hızlı ve kolay iletişim kurabileceğimiz yerler muhtarlıklardır. Mahallemizdeki her vatandaşın iyi gününde de, kötü gününde de en yakınındaki kişi muhtarlardır. Belki kendi ailelerini bırakıp mahallesindeki vatandaşlarla yakinen ilgilenmek zorunda olduğunuz bir makamdır muhtarlık görevi. Bu görevin kutsal bir görev olduğunu düşünen birisiyim" ifadelerine yer verdi.

Muhtarlarla birlikte istişare yaptıklarını ve hep birlikte kente hizmet etmek için mücadele ettiklerini belirten Özcan, "İnşallah bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Malatya'da şuanda 9 kadın muhtarın görev aldığını da anımsatan Özcan, 'Yaptığınız iş gerçekten hem zor hem de önemli bir görev" şeklinde konuştu.

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ise Malatya'nın kayısı da altın çağını yaşadığını ifade ederek, "Lisanslı depoculuğun faaliyete geçmesi ile birlikte TMO'nun da kayısı alımı yapması kayısıda değeri yükseltti. Çiftçilerimiz ve Malatya esnafının artık yüzü gülüyor. Kayısının buralara gelmesinde büyük emekleri olan Borsa Başkanımız Ramazan Özcan ve yönetimine muhtarlarımız adına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Muhtarlar Dernek Başkanı Eren, MTB Başkanı Özcan'a yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı plaket verdi.

Muhtarlar daha sonra Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Lisanslı Kayısı Deposunu ziyaret ederek burada işleyiş hakkında detaylı bilgiler aldılar. - MALATYA

Muhtarlardan MTB Başkanı Özcan'a teşekkür plaketi
Muhtarlardan MTB Başkanı Özcan'a teşekkür plaketi
Muhtarlardan MTB Başkanı Özcan'a teşekkür plaketi
Muhtarlardan MTB Başkanı Özcan'a teşekkür plaketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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