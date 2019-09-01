Muhtarlara 'Genel Psikoloji' eğitimi verildi

01.09.2019 15:28

Psikolog Çetin Öztürk, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği üyesi muhtarlara genel psikoloji hakkında bilgiler verdi.



Psikologların sadece danışanları dinleyen kişiler olmadığını dile getiren Psikolog Çetin Öztürk, psikologların, bir grup ya da bireyin davranışlarını ya da hareket etme biçimlerini incelediğini, öğrendiği bilgi ve beceriler ile nedenleri açıklayıp çözüm üretmeye çalıştığını belirtti.



Psikoloğun sadece ruh sağlığına bakmadığını, yeme bozukluğu, öfke kontrolü, cinsel sorunlar, dikkat eksikliği, motivasyon gibi bir çok konu üzerine hizmet verdiğini belirten Öztürk, "Bireyin düşünceleri, sahip olduğu algılayış ve duygulanım biçimi ile şekillenerek davranışa dökülür. İletişimde ya da duygulanımda ortaya çıkan problemler psikolojik problem olarak adlandırılır ve kişide panik atak, sosyal fobi, depresyon, yoğun stres ve baş ağrısı gibi davranışsal anomalilerin gelişmesine neden olur. Muhtarlarımız görev yaptıkları mahallelerde çok sayıda kişiye hitap ettiklerinden bugün onlara genel psikoloji hakkında bilgiler verdik. Onlardan gelen soruları yanıtladık. Muhtarlarımızı motive etme adına oldukça verimli bir sunum oldu. Diğer sivil toplum kuruluşlarının da üyelerine yönelik bu tarz sunum yaptırmalarında fayda var. Çünkü kişi illaki psikolojik sorun yaşamasına gerek yok, sorunu olmayan kişiler bile zaman zaman psikolog nezaretinde sunumlara katılabilir, onlardan bilgiler alabilirler. Bugün bizleri muhtarlarımızla bir araya getiren dernek başkanı Abdulkadir Geylani Taş başkanıma teşekkür ediyorum" dedi.



Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği olarak Psikolog Çetin Öztürk ile bir araya gelmekten sevinç duyduklarını dile getiren dernek başkanı Abdulkadir Geylani Taş, "Psikolojik sorunlar çağımızın önemli sorunudur. Öztürk'ün belirttiği üzere illaki psikolojik bir sorun yaşamak gerekmiyor biz muhtarlar gün içerisinde çok sayıda insanla bir araya geliyoruz, görev yaptığımız mahallenin her şeyinden biz sorumluyuz o nedenle bizlerin psikolojik olarak çok iyi durumda olmamız gerekir ki daha verimli hizmet verelim. Bu bakımdan bu gece oldukça verimli bir gece oldu. Muhtarlara Psikoloji eğitimi vererek belki de Türkiye'de bir ilki başardık. Bu vesileyle bizleri kırmayıp muhtarlarımızla bir araya gelen Psikolog Çetin Öztürk'e derneğimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Programın sonunda Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani taş günün anısına Psikolog Çetin Öztürk'e plaket takdim etti. Muhtarlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Öztürk, şahsına gösterilen ilgi ve takdim edilen plaket için teşekkür ettiğini ve her zaman muhtarların emrinde olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA