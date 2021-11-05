MUHTARLAR TOPLANTILARI ÇİFTELER MUHTARLARI İLE DEVAM EDİYOR

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Geçtiğimiz haftalarda Alpu, Mahmudiye, Mihalgazi, Sarıcakaya ve Seyitgazi muhtarlarıyla bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şimdi de Çifteler ilçesi muhtarlarıyla buluştu. Gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında muhtarlarla bilgi alışverişi yapılmasının iş programının belirlenmesinde büyük önemi olduğunu belirten Başkan Büyükerşen, "Muhtarlarımız vatandaşlarımızın taleplerini bizlere iletmekte her zaman bir köprü görevi görüyor. Muhtarlarımızı her zaman çok önemsiyoruz. Bu sebeple tüm muhtarlarımız ile yıl sonuna kadar bu toplantılarımızı sürdüreceğiz. Tüm muhtarlarımıza toplantılara katılım sağladıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in başkanlığında düzenlenen muhtarlık toplantılarına, belediyenin ilgili bürokratlarının ve daire başkanlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen de katıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar için Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Büyükerşen'e teşekkür eden Çifteler muhtarları, belediye ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını da ifade ettiler.

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