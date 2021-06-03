Muhtarlar Koordinasyon Toplantısının 11'incisi Hekimhan'da

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın katılımıyla Hekimhan ilçesinde Muhtarlar Koordinasyon Toplantısının 11'incisi Hekimhan ilçesinde gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın katılımıyla Hekimhan ilçesinde Muhtarlar Koordinasyon Toplantısının 11'incisi Hekimhan ilçesinde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçede yapılan çalışmalarda gelinen son aşamayı anlattı.

Vatandaşların verilen hizmetlerden memnun olduğunu aktaran Gürkan, "Geçen yıl söylediğimizin yüzde 80'ini gerçekleştirdik. Bu sene içerisinde kalan yüzde 20'lik kısmın da tamamlanacağını söylemek istiyorum. Yaptığımız çalışmaların Malatya'mıza, Hekimhan'ımıza ve bütün hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Muhammed Öztaş da işlerin uyum içerisinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti anlattı.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ise Gürkan ile birlikte uyum içinde vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerin anlattı.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ile Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert de ilçedeki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Cahid Çavdar