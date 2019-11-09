Muhtarlar Konfederasyonu Güller Diyarı Isparta'da

09.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:36

Muhtarlar Konfederasyonu ve farklı illerdeki bağlı muhtarlar dernekleri Isparta Muhtarlar Derneği ev sahipliğinde güller diyarına geldi.



Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve yönetiminin öncülüğünde Isparta'da bulunan heyette, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu ve Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü, Adana Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Ata Ürün, Osmaniye Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Özener de yer aldı.



Konfederasyon Başkanı Aktürk ve beraberindeki heyet Isparta, Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ev sahipliğinde Isparta Vali Ömer Seymenoğlu, ESKKK 6. Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural'ı ziyaret etti. Konfederasyon Başkanı, Isparta programı kapsamında ITSO Kadın Girişimciler Kurulu Kadın Mağazasını gezdi.



Konfederasyon Başkanı ve diğer misafirler muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Heyet daha sonra Isparta'yı gezdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA