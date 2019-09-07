Muhtarlar Derneğinden Levent Vadisi Tepkisi

07.09.2019 17:13

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş'tan Levent Vadisi tepkisi.



Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek burada bir basın açıklamasında bulunan Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, Akçadağ Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısında Levent Vadisi'nin turizm fizibilite projesine AK Partili ve MHP'li üyelerin ret oyu kullanmasına tepki gösterdi.



Akçadağ Belediye Meclis toplantılarını zaman zaman izlediklerini belirten Gönültaş, "Dün Akçadağ Belediyesi Meclise bir madde getirdi, gündeme alınan turizm açısından önemli bir değere sahip olan Levent Vadisi'nde Akçadağ Belediyesinin hazırlayacağı ve FKA'dan yaklaşık 1 milyon TL hibe desteği alacağı proje AK Partili ve MHP'li üyelerin oy çokluğu ile ret edildi.Tek sebep Akçadağ Belediyesi'nin bağımsız olmasıydı, tek sebep muhalefet olmaktı.Seçimler bittiğinde şu açıklamayı yaparlar; önümüze bakacağız oy verene vermeyene eşit mesafede durup memlekete hizmet edeceğiz derler.Kim ki memlekete yapılacak hizmete engel olursa bunun vebalini ödeyecektir.Kendileri ödemez ise çocukları torunları ödeyecektir" dedi



Akçadağ'a gelecek hizmetleri kimsenin engellemeye hakkının olmadığını kaydeden Gönültaş, "Herkes yerini bilecek.Vallahi soracağız billahi bunun hesabını soracağız.Akçadağ size oy vermedi mi.Akçadağ Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a 15 bin oy verdi.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi halka karşı halka rağmen hiç bir şey yapamazsınız" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA