Muhtarın yaptığı oyuncak ilgi gördü, mahalledeki çocuklara da istedi
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Muhtarın yaptığı oyuncak ilgi gördü, mahalledeki çocuklara da istedi

Muhtarın yaptığı oyuncak ilgi gördü, mahalledeki çocuklara da istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'nin Çal ilçesinde 52 yaşındaki muhtar çocukluğundaki oyuncağı olan ağaçtan tekerlekli kağnı arabası tasarladı.

Denizli'nin Çal ilçesinde 52 yaşındaki muhtar çocukluğundaki oyuncağı olan ağaçtan tekerlekli kağnı arabası tasarladı. Mahallede bulunan çocukların ilgi göstermesi üzerine muhtar harekete geçerek yeniden araba yapmaya başladı.

Çal İlçesi, Belevi Mahallesi muhtarı 52 yaşındaki Mustafa Yanık, korona virüs sürecinde canı sıkılan ve sokağa çıkma kısıtlamalarında oyun oynayamayan çocukları gören muhtar Yanık, kendi çocukluğundaki oyuncağı yeniden tasarladı. 40 sene öncesine giden muhtar Yanık, kağnı adı verilen ağaçtan tekerlekli oyuncak tasarladıktan sonra bir anda ilgi topladı. Üç tekerlekli bisikleti andıran tahtadan yapılan oyuncağa binmek için çocuklar adeta birbiriyle yarıştı. Çocukların ilgisi üzerine muhtar Yanık, eski kullanılmayan ağaç ve tahta parçalarıyla çocuklara da birkaç adet yaptı. Çocuklar sevinirken, tahta arabalara büyüklerde eski yıllarını hatırlayarak binmek istedi. Oyuncak arabaya çocuklar "süper sonik araba" ismini verdi. - DENİZLİ

Muhtarın yaptığı oyuncak ilgi gördü, mahalledeki çocuklara da istedi
Muhtarın yaptığı oyuncak ilgi gördü, mahalledeki çocuklara da istedi
Muhtarın yaptığı oyuncak ilgi gördü, mahalledeki çocuklara da istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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